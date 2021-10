Hazard-Abgang? Klare Worte von Ancelotti

Eden Hazard vermag bei Real Madrid weiter nicht zu überzeugen, kommentiert nun mit Carlo Ancelotti die Transfergerüchte um den Belgier recht deutlich.

Im Sommer 2019 überwies Real Madrid für Eden Hazard kolportierte 115 Millionen Euro an den FC Chelsea. Ausgezahlt hat sich das Investment in den 31 Jahre alten Offensivmann bislang nicht, könnte es trotz Vertag bis 2024 womöglich schon bald zur Trennung kommen.

Darauf angesprochen, ob Hazard die Königlichen verlassen wolle, sagte Carlo Ancelotti am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen den FC Elche (Samstag, 14 Uhr): “In meiner gesamten Trainerkarriere habe ich noch keinen Spieler, der gehen möchte, zum Verbleib gezwungen. Wenn ein Spieler gehen will, dann geht er.” Wie und ob die Madrilenen weiterhin mit dem Belgier planen, ist offen. Die Konkurrenz dürfte aber immer stärker werden, könnten im kommenden Sommer mit Kylian Mbappé und Erling Haaland zwei weitere Sturmstars ihren Weg in Estadio Santiago Bernabéu finden.

adk 30 Oktober, 2021 12:00