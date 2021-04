Hiobsbotschaft: Real-Captain Sergio Ramos wieder verletzt

Das sind ganz schlechte Nachrichten für Real Madrid: Sergio Ramos hat sich erneut verletzt und fällt wochenlang aus.

Beim 35-Jährigen wurde nach dem Einsatz bei der spanischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung in der linken Wade diagnostiziert. Ramos muss daher erst einmal pausieren. Es wird mit einer Ausfallzeit von vier bis fünf Wochen gerechnet. Der Verteidiger verpasst damit unter anderem den Clasico am 10. April und auch das Viertelfinal-Duell in der Champions League gegen Liverpool.

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 1, 2021

psc 1 April, 2021 14:34