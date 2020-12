Isco & Marcelo bei Zidane durchgefallen? Das sagt der Real-Coach

Die beiden Routiniers Isco und Marcelo erhalten von Real-Coach Zinédine Zidane derzeit sehr wenig Einsatzzeiten. Trotzdem vertraut der Franzose dem Duo weiterhin, wie er auf einer Pressekonferenz erklärt.

Angesprochen auf die wenigen Einsätze von Isco und Marcelo meint Zidane: “Ich werde immer Vertrauen in sie haben. Sie haben zuletzt nicht viel gespielt, aber ich werde auf sie setzen. Sicher. Sie haben immer bewiesen, was für Spieler sie sind. Sie trainieren gut.” Die beiden gestandenen Profis müssen sich also letztlich in Geduld üben. Wie lange sie diese noch aufbringen, muss sich weisen. Sowohl Isco wie auch Marcelo stehen bei den Madrilenen noch bis 2022 unter Vertrag. Ändert sich an ihren Einsatzzeiten nichts, dürften Transfers aber spätestens im Sommer ein sehr aktuelles Thema werden.

