James ist unglücklich unter Zidane

Seit seiner Rückkehr im vergangenen Sommer kommt James Rodríguez bei Real Madrid nicht wie gewollt zum Zug. Im Sommer könnte der Kolumbianer den endgültigen Abgang machen.

Das Comeback bei Real Madrid hat sich James Rodríguez, der zuvor zwei Jahre an den FC Bayern München verliehen war, sicherlich anders vorgestellt. Der Offensivkünstler hat unter Zinédine Zidane zu kämpfen und erhält bislang nicht die gewünschte Spielzeit. So stand der 28-Jährige in der Liga zuletzt am 19. Oktober (0:1-Niederlage gegen Mallorca) auf dem Rasen. Insgesamt kommt James erst auf 13 Saisoneinsätze.

Gemäss “ESPN” ist der Kolumbianer äusserst unzufrieden mit der Art und Weise, wie er von Zidane behandelt wird. Da im Sommer die Copa America ansteht, hält sich James angeblich – abseits des Trainings mit den Königlichen – selbst mit einem Fitnesscoach in Form. Im Sommer, so dem Bericht nach, möchte der Linksfuss die Blancos dann endgültig verlassen. Im vergangenen Sommer waren noch Atlético und die SSC Neapel an James interessiert.

adk 8 März, 2020 12:09