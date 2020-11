Jogi Löw als Zidane-Nachfolger im Gespräch

Jogi Löw ist mittlerweile seit mehr als 14 Jahren Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Bis 2022 ist er vertraglich gebunden. Der 60-Jährige wird nun aber als potentieller Nachfolger von Zinédine Zidane bei Real Madrid ins Spiel gebracht.

Nicht zum ersten Mal wird der Name Löw im Zusammenhang mit den Königlichen genannt. Die aktuelle Krise bei den Madrilenen, die am Sonntagabend gegen Valencia gleich mit 1:4 verloren, lassen Spekulationen aber wieder hochkochen. Die Kritik an Zidane, gerade auch in taktischer Hinsicht, wächst.

In Spanien werden bereits Kandidaten für den Trainerposten bei Real erwähnt, falls der einstige Weltfussballer tatsächlich gehen muss. Neben Löw werden auch Klublegende Raul, Mauricio Pochettino, Laurent Blanc, Massimiliano Allegri und Marcelino Garcia Toral genannt.

psc 9 November, 2020 14:24