Jovic erneut nur auf der Bank: Das sagt Ancelotti

Beim 2:1-Sieg von Real Madrid gegen den FC Elche sitzt Luka Jovic mal wieder nur auf der Ersatzbank. Cheftrainer Carlo Ancelotti spricht über die Situation des Serben.

In der laufenden Saison 2021/22 kam Luka Jovic für Real Madrid bislang nur auf 84 Spielminuten. Fiel Karim Benzema für den 12. Spieltag in LaLiga beim FC Elche aus, erhielt aber nicht der 24-jährige Ex-Frankfurt die Chance, sondern Mariano Díaz.

Im Anschluss an den knappen Punktedreier der Königlichen meinte Carlo Ancelotti über Jovic: “Er hatte ein Problem am Knie bis zum letzten Spiel, in dem er zum Einsatz kam. Er hat noch nicht trainiert, fühlt sich daher nicht wohl. Deshalb hat er nicht gespielt, er ging auf die Bank.” Das Knie des Serben sei “noch nicht vollständig erholt. Er hatte eine Verstauchung und hat sich noch nicht erholt. Deswegen hat Mariano gespielt”, erklärte Ancelotti. Ob Jovic über Winter hinaus bei Real Madrid bleibt, ist dennoch fraglich.

adk 30 Oktober, 2021 16:42