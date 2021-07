Jovic weiter von Durchbruch bei Real Madrid überzeugt

Luka Jovic wechselte 2019 für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid, wartet jedoch seither auf seinen Durchbruch. Dies soll sich nun ändern.

In der vergangenen Rückrunde war Luka Jovic an Eintracht Frankfurt verliehen, sollte dort Selbstvertrauen tanken (vier Tore in 18 Einsätzen), um bei Real Madrid endlich durchzustarten.

“Ich will, dass am Ende alles besser wird, denn ich bin nicht zufällig nach Madrid gekommen”, wird der Serbe von “AS” und “Marca” zitiert, “in Madrid kann man nichts verlieren, man kann nur gewinnen. Man spielt mit den besten Spielern der Welt.”

Der 23-Jährige betonte weiter: “Für den grössten Verein der Welt zu spielen, bringt natürlich eine grosse Verantwortung mit sich. Ich habe damit kein Problem und muss mich auch keinem Druck aussetzen. Ich glaube an mich, ich glaube an meine Qualität.”

adk 29 Juli, 2021 11:42