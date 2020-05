Jovic weiterhin Thema beim AC Mailand?

Die Debüt-Saison von Luka Jovic bei Real Madrid verläuft äusserst unglücklich. Der AC Mailand interessiert sich angeblich nach wie vor für den Stürmer.

Für 60 Millionen Euro vor der Saison von Eintracht Frankfurt gekommen, vermag Luka Jovic in seiner ersten Spielzeit bei Real Madrid nicht zu überzeugen. Zu allem Überfluss hat sich der Serbe nur unmittelbar vor dem Trainingscomeback der Königlichen nun daheim auch noch einen Knöchel gebrochen und wird dadurch für Wochen aussen vor sein.

Grosse Zeit, um sich in der restlichen Saison bei den Madrilenen zu beweisen, wird Jovic vermutlich dadurch nicht mehr bekommen. Laut der “Gazette dello Sport” befasst sich der AC Mailand daher weiterhin mit dem 22-jährigen Mittelstürmer.

Bei den Rossoneri ist unklar, ob Zlatan Ibrahimovic seinen Vertrag, der bis Saisonende datiert ist, verlängern wird. Eine Option für dessen Nachfolge sei Jovic. In Spanien hiess es zuletzt allerdings, Real wolle dem Angreifer noch eine weitere Chance in der kommenden Spielzeit geben, um sich in Madrid durchzusetzen.

adk 10 Mai, 2020 12:50