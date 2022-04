Juve befasst sich mit Rodrygo

Rodrygo Goes ist bei Real Madrid vor allem eines: ersetzbar. Nach drei Jahren könnten sich die Wege zwischen der brasilianischen Fussballhoffnung und den Blancos trennen. Als Abnehmer bringt sich angeblich Juventus Turin in Position.

Rodrygo Goes wird von “Okdiario” mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht. Gleichzeitig heisst es, dass Real Madrid gar nicht vorhabe, den Brasilianer im Sommer zu verkaufen und stattdessen langfristig verlängern möchte. Zunächst auf Anfang.

Weil Paulo Dybala Juve im Sommer verlässt, sucht die Alte Dame nach einem weiteren Stürmer. Rodrygo passt ins Schema, ist jung und entwicklungsfähig. An der Concha Espina konnte der 21-Jährige in den letzten drei Jahren keinen durchschlagenden Erfolg verbuchen. Gleich in seiner zweiten Saison fiel er aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung Monate aus.

“Okdiario” fügt allerdings an, dass die Madrider Planungsabteilung keinesfalls einen Wechsel in Erwägung ziehe – stattdessen soll die Arbeitsvereinbarung langfristig bis 2027 verlängert werden. Das erinnert an das Vorhaben bei Vinicius Junior, der ebenfalls für die kommenden fünf Jahre gebunden werden soll.

aoe 2 April, 2022 12:24