Juve: Wichtiges Meeting mit Cristiano Ronaldo & Jorge Mendes

Die Zukunft von Cristiano Ronaldo sorgt derzeit für viel Gesprächsstoff. Der Fahrplan für die Entscheidungsfindung steht nun.

Nach Angaben des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano werden sich die Juve-Bosse, Cristiano Ronaldo und dessen Berater Jorge Mendes nach der Saison zusammensetzen und entscheiden, wie es weitergeht: CR7 ist noch bis Sommer 2022 an den Klub gebunden. Dieser Vertrag gilt und soll (Stand jetzt) auch eingehalten werden. Juve wird den Verpflichtungen, die unter anderem ein Jahressalär von 31 Mio. Euro beinhalten, in jedem Fall nachkommen. Sollte Ronaldo aber entscheiden, dass er sich nach dieser Spielzeit eine neue Herausforderung suchen will, wird man dies respektieren. Juve will keine Spieler halten, die den Verein verlassen möchten.

Ronaldo hat noch Ziele

Am vergangenen Wochenende schrieb Ronaldo auf Instagram, dass er noch grosse Ziele mit Juve verfolgt. Einen finalen Entscheid wird er aber wohl erst beim terminierten Meeting nach Saisonende fällen.

Eine Rückkehr zu Real Madrid ist eher unwahrscheinlich: Der La Liga-Klub hat einerseits durchaus finanzielle Schwierigkeiten und hätte Probleme mit dem horrenden Salär. Ausserdem sind die Madrilenen eher nach vorne gerichtet und haben das Kapitel Ronaldo wohl abgeschlossen. Stattdessen spielen künftige Superstars wie Kylian Mbappé oder Erling Haaland eine Rolle – wenn auch wohl noch nicht in diesem Sommer.

Real “freut” sich über Gerüchte

Den Madrilenen sind die Ronaldo-Gerüchte aber durchaus recht: Lange Zeit wurde in dieser Saison über die schwachen Leistungen und die Jobsicherheit von Trainer Zinédine Zidane diskutiert. Jetzt läuft es wieder besser – und wenn sich die spanischen Medien um diese Nebenschaukriegsplätze kümmern, leben Zidane & Co. sehr gut damit.

Der Vorstandsvorsitzender Emilio Butragueno scheint auch nicht zu wollen, dass die Spekulationen enden. Zur Frage, ob denn Ronaldo zurückkehren könnte, sagte er am Rande des Champions League-Spiels gegen Atalanta lapidar: “Wir werden sehen.” Damit dreht er den Gerüchten den Hahn bewusst nicht ab. Auch Zidane dementierte die Berichte zuvor nicht.

psc 17 März, 2021 16:18