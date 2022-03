Das Kapitel Luka Jovic bei Real Madrid endet

Der serbische Angreifer Luka Jovic hat bei Real Madrid offenbar keine Zukunft mehr.

Für den 24-jährigen Torjäger legten die Madrilenen im Sommer mehr als 60 Mio. Euro Ablöse hin. Die hohen Erwartungen konnte Jovic allerdings nie erfüllen. Auch unter Trainer Carlo Ancelotti ist er lediglich Edeljoker – wenn überhaupt. In den letzten fünf Ligaspielen kam der Angreifer überhaupt nicht mehr zum Zug. Laut “Marca” deutet nun alles auf eine Trennung im Sommer hin. Beide Seiten würden eine solche anstreben, heisst es.

An Interessenten mangelt es offenbar nicht: Arsenal und Everton, aber auch Borussia Dortmund und Milan sollen auf Jovic blicken. Am wahrscheinlichsten gilt eine weitere Leihe, wie in der vergangenen Saison mit Jovics Ex-Klub Eintracht Frankfurt. Diesmal könnte aber eine Kaufoption vereinbart werden. Jovic steht bei Real bis 2025 unter Vertrag.

psc 22 März, 2022 10:02