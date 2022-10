Karim Benzema fehlt Real Madrid schon wieder

Real Madrid muss am Wochenende wohl erneut auf seinen Torjäger Karim Benzema verzichten.

Trainer Carlo Ancelotti gibt allerdings gleich Entwarnung. Der 34-jährige Franzose hat keine neuerliche Verletzung erlitten, könnte aber am Samstagabend beim Auswärtsspiel bei Getafe geschont werden: «Benzema hat nach einem Monat Pause zwei Spiele in Folge über 90 Minuten bestritten. Er war heute etwas überlastest, für morgen ist er nicht aussen vor. Wenn er am Samstagmorgen in einer guten Verfassung ist, dann wird Karim bei der Partie dabei sein.»

Im Kader steht Benzema nicht. Er könnte zwar noch nachgemeldet werden, dies scheint aber eher unwahrscheinlich. Stattdessen könnte er in der kommenden Woche beim Champions League-Spiel gegen Shakhtar Donezk wieder zum Zug kommen.

Neben dem Angreifer fällt auch Stammkeeper Thibaut Courtois wegen anhaltender Rückenprobleme aus. Zudem fehlt Mittelfeldspieler Dani Ceballos.

psc 7 Oktober, 2022 15:43