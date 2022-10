Karim Benzema räumt am Ballon d’Or ab

Karim Benzema wird in Paris mit dem diesjährigen Ballon d’Or ausgezeichnet.

Der französische Stürmer von Real Madrid blickt auf eine äusserst erfolgreiche letzte Saison zurück, in der er massgeblich am Champions League-Titel seiner Mannschaft beteiligt war und Tore am Laufmeter erzielte. Insgesamt sind ihm in 46 Spielen 44 Tore geglückt. Mit 34 Jahren gewinnt der Torjäger erstmals den Ballon d’Or. Hinter ihm klassieren sich Sadio Mané vom FC Bayern (Ex-Liverpool) und Kevin de Bruyne von Manchester City auf den Podiumsplätzen.

Bei den Frauen siegt wie schon im Vorjahr die spanische Barça-Stürmerin Alexia Putellas, die wegen eines Kreuzbandrisses die EM im Sommer verpasst hatte, aber zuvor die gefährlichste Mittelfeldspielerin Europas war.

Ebenfalls eine Auszeichnung räumt Barça-Stürmer Robert Lewandowski ab. Der Pole erhält die erstmals vergebene Gerd Müller-Trophäe als bester Stürmer der vergangenen Saison.

Die Kopa-Trophäe für den besten Jungprofi unter 21 Jahren gewinnt Gavi, der in die Fussstapfen seines Barça-Teamkollegen Pedri tritt.

Bester Torhüter und somit Gewinner der Yashin-Trophäe ist Real-Keeper Thibaut Courtois.

Klub des Jahres ist der englische Meister Manchester City. Dahinter klassieren sich Liverpool und Champions League-Gewinner Real Madrid

Sadio Mané erhält den erstmalig vergebenen Socrates-Preis für sein soziales Engagement in seiner Heimat Senegal.

psc 17 Oktober, 2022 21:57