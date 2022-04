Karim Benzema lockt Mbappé

Karim Benzema würde sich sehr freuen, wenn er künftig auch im Klub mit Kylian Mbappé zusammenspielen kann.

Das Duo harmoniert in der französischen Nationalmannschaft bereits sehr gut. Ab kommender Saison könnten die beiden auch bei Real Madrid gemeinsam auf Torejagd gehen. In “L’Équipe” lockt Benzema seinen jüngeren Sturmkollegen: “Ich würde gerne auch im Verein mit ihm spielen. Ich glaube, wir würden mit ihm doppelt so viele Tore schiessen. Vielleicht sogar dreimal so viele.” Mbappé kann im Sommer bekanntlich ablösefrei wechseln. Ob er dies tut und sich den Madrilenen anschliesst, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Zuletzt deutete er an, dass auch ein Verbleib in Paris nicht ausgeschlossen ist. Eine finale Entscheidung ist laut Aussage des 23-Jährigen indes noch nicht gefallen. Mbappé will auch abwarten, wie die Trainer- und Sportdirektorenposten in Paris für die kommende Saison besetzt werden.

psc 5 April, 2022 09:14