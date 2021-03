Karim Benzema hat eine klare Meinung zur möglichen Ronaldo-Rückkehr

Real-Torjäger Karim Benzema äussert sich auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Atalanta auch über eine mögliche Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu den Königlichen.

Der französische Stürmer würde sich sehr freuen, wieder mit dem Portugiesen auflaufen zu können, wie er öffentlich kundtut: “Natürlich würde ich mich freuen. Er spielt nun seit drei Jahren bei einem anderen Verein. Ich bin nicht der Präsident oder der Trainer und ich weiss auch nicht, wie es ihm bei seinem neuen Klub geht. Es wäre toll, wenn er zurückkehrt, denn wir haben gemeinsam viele Treffer erzielt – aber ich kann dir dazu nichts sagen.” Zwischen 2009 und 2018 spielten Benzema und Ronaldo bei Real sehr erfolgreich zusammen und zeichnete unter anderem für vier Champions League-Titel verantwortlich. In der Offensive harmonierte das Duo hervorragend.

Nach dem erneut frühen Aus von Juventus in der diesjährigen Champions League wurde in spanischen und italienischen Medien über eine CR7-Rückkehr ins Santiago Bernabeu spekuliert. Allerdings betonte Juve-Sportdirektor Fabio Paratici am Sonntag, dass die Zukunft von Juve Ronaldo heisst. Und auch der Portugiese betonte via Instagram, dass er in Turin noch grosse Ziele verfolgt. Ob Benzema künftig also noch einmal mit seinem Kumpel im gleichen Team aufläuft, bleibt fraglich.

