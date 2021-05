Sensation: Benzema gibt Comeback in der Nationalmannschaft

In Frankreich kommt es offenbar zur Sensation: Karim Benzema soll von Nationaltrainer Didier Deschamps für den EM-Kader berücksichtigt werden.

Nach Angaben von “Le Parisien” wird der Real-Stürmer tatsächlich wieder in die Équipe tricolore zurückkehren und das Turnier im Juni und Juli bestreiten. Eigentlich galt eine Benzema-Rückkehr unter Deschamps als ausgeschlossen, nun scheint es sechs Jahre nach dem letzten Einsatz des Real-Stürmers für Frankreich doch dazu zu kommen. Der 33-Jährige wurde einst wegen seiner angeblichen Verwicklung in einen Sextape-Skandal ausgemustert. Mehrfach stand in der Folge eine Rückkehr zur Debatte. Dazu kam es aber nicht – bis jetzt. Am Dienstagabend gibt Deschamps seinen 26-Mann-Kader bekannt.

Sollte der Topstürmer tatsächlich nominiert werden, könnte er an der EM für Frankreich im Angriff sogar eine tragende Rolle übernehmen. Seine Form im Klub in dieser Saison spricht eindeutig für ihn. Zum Opfer fallen könnte der Nomination beispielsweise Olivier Giroud, der bei Chelsea seit der Ankunft von Thomas Tuchel nur noch ein Reservistendasein pflegt.

psc 18 Mai, 2021 12:17