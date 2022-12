Karim Benzema tritt aus der Nationalelf zurück

Karim Benzema wird nicht mehr für die französische Nationalmannschaft auflaufen.

In einem Statement in den sozialen Medien gibt der Real-Stürmer bekannt, dass er in der Équipe tricolore einen Schlussstrich zieht. Er habe viel Effort gebracht und auch Fehler gemacht, die ihn an den Punkt gebracht haben, an dem er ist. Darauf sei er stolz. «Ich habe meine Geschichte geschrieben und unsere geht zu Ende», so Benzema.

Der 35-Jährige bestritt insgesamt 97 Länderspiele. Zwischen 2015 und 2021 wurde er von Nationaltrainer Didier Deschamps nicht mehr berücksichtigt. Die WM in Katar verpasste er wegen einer Oberschenkelverletzung.

psc 19 Dezember, 2022 15:56