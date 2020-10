Spiel nicht zu Vinicius! Benzema sorgt für Kontroverse

Als hätte Real Madrid aufgrund eines holprigen Saisonstarts nicht schon genug Probleme und Diskussionen, sorgt Torjäger Karim Benzema nun auch noch für eine Kontroverse.

Der französische Torjäger wurde vor der zweiten Halbzeit gefilmt, wie er seinem Landsmann und Teamkollegen Ferland Mendy sagt, er solle keine Pässe an Vinicius Junior spielen. “Er tut, was er will. Spiel nicht zu ihm. Er spielt gegen uns”, sagt Benzema, wie das folgende Video zeigt:

Karim Benzema pidiéndole a Ferland Mendy que no se la pase a Vinícius Júnior es Fernando Hierro pidiéndole a Manolo Sanchís que cubra a Secretário. pic.twitter.com/fT5IJK20iD — David Mosquera (@renaldinhos) October 28, 2020

Vollends auf seinen Teamkollegen gehört hat Mendy dann nicht: Er passte den Ball in der zweiten Halbzeit dreimal zu Vinicius. Real konnte einen 0:2-Rückstand in der Schlussphase noch ausgleichen.

Update: Real Madrid versucht die Situation rasch zu deeskalieren und hat auf seiner Webseite einen Artikel online gestellt, in dem Vinicius mit den Worten zitiert wird, dass ihn mit Benzema ein ganz besonderes Band verbinde.

psc 28 Oktober, 2020 11:42