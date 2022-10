Karim Benzema verletzt sich im Real-Training

Karim Benzema hat sich im Training bei Real Madrid eine Verletzung zugezogen und droht erneut auszufallen.

Der frisch gebackene Weltfussballer musste in dieser Saison wegen muskulären Problemen schon einige Partien von der Tribüne aus verfolgen. Jene gegen Sevilla am Wochenende könnte dazukommen. Wie spanische Medien berichten, soll die Blessur von Benzema, die er sich am Freitag zuzog, allerdings nicht zu gravierend sein. Er steht erst einmal im Kader für das Spiel. Weitere Tests am Samstag werden entscheiden, ob er auch zum Einsatz kommt.

psc 21 Oktober, 2022 15:32