Karriereende 2023? Kroos erhält Rat von Ex-Real-Star

Der Vertrag von Toni Kroos läuft bei Real Madrid zum Saisonende aus. Bernd Schuster rät dem Mittelfeldmann, was er machen sollte.

Toni Kroos könnte es in Erwägung ziehen, seinen Kontrakt bei Real Madrid auslaufen zu lassen und seine Karriere 2023 zu beenden. Bernd Schuster, einst Spieler und Trainer bei den Königlichen gewesen, würde an Kroos› Stelle weitermachen. «Toni macht eine Riesenkarriere, er ist auch in dieser Saison einer der Besten. Natürlich kann man ihm nur raten, dass er weiter macht, in Madrid lieben sie ihn auch, der Verein ist glücklich mit ihm», sagte Schuster bei «Bild TV».

Auch Real-Coach Carlo Ancelotti äusserte sich jüngst zu Kroos. «Ich habe mit ihm gesprochen, er ist sehr ruhig. Er wird darüber nach der WM nachdenken, im Januar oder Februar. Ich denke, dass er weitermachen wird», sagte der Italiener am vergangenen Freitag auf der Pressekonferenz. Bereits zuvor hatte Ancelotti erklärt: «Wir müssen ihn nicht drängen, er ist ein sehr intelligenter, disziplinierter und professioneller Typ und es gefällt ihm, bei Real Madrid zu spielen.»

adk 23 Oktober, 2022 13:12