Kehrtwende? Isco denkt über Verbleib bei Real nach

Isco soll sich im Winter festgelegt haben, Real Madrid spätestens zum Saisonende zu verlassen. Eine Entscheidung, die der Spanier nun wohl überdenkt.

Gegen Atalanta (1:0) in der Champions League und gegen Real Sociedad (1:1) in LaLiga brachte Cheftrainer Zinédine Zidane Isco von Beginn an in der Startelf. Der Offensivkünstler macht, angesichts durchwachsener Vormonate im Dress des weissen Balletts, wieder Fortschritte.

Die spanische Sportzeitung “AS” berichtet, dass der 28-Jährige, sollte die Situation weiter einen Aufwärtstrend zeigen, nicht mehr auf Biegen und Brechen wechseln muss. Sogar ein Verbleib bei Real Madrid sei inzwischen wieder denkbar. Sein Vertrag läuft in der spanischen Hauptstadt indes noch bis Sommer 2022. Spätestens nach der laufenden Saison wird entschieden, wie es mit ihm weitergeht.

adk 3 März, 2021 18:04