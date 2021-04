Koeman nach Clásico-Pleite bedient – Kritik am Schiedsrichter

Der FC Barcelona muss sich im Clásico gegen Real Madrid mit 1:2 geschlagen geben. Für Unmut im Lager der Katalanen sorgt ein nicht-gegebener Penalty.

Schiedsrichter Jesús Gil Manzano, der in der 83. Minute einen Zupfer von Ferland Mendy am Trikot von Martin Braithwaite nicht mit Strafstoss ahndete, erhält von Barça-Coach Ronald Koeman deutliche Kritik. “Ich weiss nicht, warum es in Spanien einen VAR gibt. Es ist unglaublich, dass wir keinen Elfmeter bekommen haben. Das ist ein klarer Elfmeter. Man muss nur sehen, wie Martin gefallen ist – es war ein klares Foul”, monierte der Niederländer nach dem Spiel.

Der Cheftrainer des FC Barcelona weiter: “Es gibt einen Schiedsrichter, einen Linienrichter, es gibt den VAR – und am Ende gibt es keinen Elfmeter. Ich verstehe das nicht. Ich will eine Erklärung. Zum wiederholten Mal müssen wir das hinnehmen und dann den Mund halten.” Mit der Niederlage gegen Real Madrid lassen die Katalanen die Madrilenen in der Tabelle vorbeiziehen.

