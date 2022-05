Kroos erklärt Interview-Abbruch: “Hat er nicht so gut gemacht”

Toni Kroos brach im Anschluss an das Champions-League-Finale ein Interview ab. Warum? Der Mittelfeldspieler von Real Madrid klärte nun auf.

“Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheissfragen”, antwortete Toni Kroos im Interview des ZDF und zog ab. In der Mixed Zone erklärte der Weltmeister von 2014 dazu: “Ich fordere nicht mehr Respekt. Ich habe nach einem gewonnenen Champions-League-Finale, meinem fünften Champions-League-Titel, eher positiv angelegte Fragen erwartet.”

Kroos meinte: “Aber der Kollege hatte erstmal die Mühe, mich zu fragen, warum es so schwer war gegen Liverpool. Hat er nicht so gut gemacht, fand ich.” Dennoch überwiegt bei ihm die Freude über den gewonnen Champions-League-Pokal. “Die Erfolge bleiben bestehen. Die nehmen wir mit in den Urlaub und in die neue Saison. Und dann ist es so, wie es bei Real Madrid ist – dann geht es wieder von vorne los. Wenn wir das erste Freundschaftsspiel verlieren, werden wir wieder kritisiert”, so der 32-Jährige.

adk 29 Mai, 2022 10:50