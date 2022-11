Kroos erneuert: «Werde Karriere bei Real Madrid beenden»

Toni Kroos stellt abermals klar, dass er seine Karriere bei Real Madrid beenden will. Den Zeitpunkt dafür lässt er weiter offen.

Das Arbeitspapier von Toni Kroos läuft bei Real Madrid Ende Juni 2023 aus. Spekuliert wird, dass der 32-Jährige im Anschluss seine Karriere beenden wird. Festgelegt hat sich der Weltmeister von 2014 scheinbar aber noch nicht. «Ich bin in einer sehr guten Verfassung, fühle mich körperlich sehr gut und auf dem Platz klappen die Dinge. Ich bin sehr glücklich, der Rest ist ein anderes Thema. Ich bin sehr entspannt», sagte der Mittelfeldspieler am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Kroos weiter: «Manchmal ist es sehr witzig, Dinge zu lesen, was ich denke, wenn nicht mal ich weiss, was passieren wird. Ich bin sehr gelassen und habe gesagt: Nächstes Jahr werde ich darüber nachdenken – oder jetzt in der Pause, was passieren kann. Dann werde ich Schritt für Schritt versuchen, zu entscheiden, was ich machen will. Was ich immer sage und sich nicht geändert hat: Ich werde den Klub nicht wechseln. Ich werde immer hier bleiben und meine Karriere hier beenden.»

Er wisse nur noch nicht, wann dies erfolgen wird. «Manchmal ist es lustig, dass viele Leute wissen, was passieren wird, was ich denke, wenn nicht mal ich weiss, was ich denke. Wir werden es nächstes Jahr sehen, aber ich und der Klub sind sehr entspannt und sind immer im Austausch», so der Routinier.

adk 1 November, 2022 17:40