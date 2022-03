Kroos: “Für Real Madrid spielen zu dürfen, ist unnormal”

Toni Kroos ist bei Real Madrid nach wie vor glücklich. Der Mittelfeldspieler will daher seine Karriere bei den Blancos beenden.

“Der Mensch neigt dazu, das irgendwie als normal zu nehmen, hier zu spielen, wenn man tagtäglich zum Training fährt. Aber man merkt dann doch drumherum an den Reaktionen, wie unnormal es eigentlich doch ist, für diesen Verein spielen zu dürfen”, sagt Toni Kroos gegenüber dem Streamingdienst “Amazon Prime Video”.

Der 32-Jährige, der 2014 vom FC Bayern zu Real Madrid wechselte, könne “es mittlerweile ganz gut einschätzen, was Real Madrid ist und bedeutet – für uns als Spieler, für Reals Fans, aber auch für den Aussenstehenden”. Und weiter: “Wir von innen leben es tagtäglich und bekommen mit, welche Kraft Real Madrid, wenn man beispielsweise auf Reisen ist. Real Madrid hatte in der Historie immer grosse Mannschaften, immer grosse Spieler, die natürlich Zugpferde sind, um Fans zu begeistern. Wir versuchen das eben, so gut es geht fortzuführen, um diese Grösse dieses Vereins weiterleben zu können.”

Kroos zu seiner Zukunft: “Und meine Karriere geht ja jetzt schon ein paar Tage. Ich will für Konstanz stehen und für mich spricht nichts dagegen. Ich habe jetzt hier knapp acht fantastische Jahre erleben dürfen. Ich fühle mich wohl, meine Familie fühlt sich wohl. Mein Vertrag geht bis 2023, darüber hinaus kann ich jetzt erstmal nicht gross sprechen. Aber meine klare Idee ist, meine Karriere hier zu beenden. Und wenn das am Ende der Tage auch die Idee des Vereins ist, dann wird das auch so passieren.”

adk 27 März, 2022 13:22