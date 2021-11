Kroos schätzt Vermögen von Philipp Lahm: “Nicht so gut verdient wie ich”

Beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft waren Toni Kroos und Philipp Lahm einst Teamkollegen. Nun schätzt Kroos das Vermögen seines langjährigen Kameraden.

Was wird Philipp Lahm aus seiner Karriere als Profifussballer, in der er 15 Jahre für den FC Bayern und zwei Leih-Jahre für den VfB Stuttgart auflief, an Geld übrig geblieben sein?

Auf diese Frage im Podcast “Baywatch Berlin” mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf angesprochen, meinte Toni Kroos scherzhaft: “Also ich war jetzt nicht sein Berater über die Jahre, aber so viel hat er nicht ausgegeben. Ich würde mal sagen zwischen 70 und 100 (Millionen Euro). Er hat natürlich nicht so gut verdient wie ich.”

Während es Kroos 2014 vom FC Bayern zu Real Madrid zog, hängte der mittlerweile 38-jährige Lahm 2017 seine Fussballschuhe an den Nagel.

adk 28 November, 2021 11:42