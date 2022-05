“Kylian Mbappe antwortet nicht mehr auf Anrufe von Real Madrid”

Bei Kylian Mbappe hat offenbar ein Sinneswandel stattgefunden. Ein ablösefreier Wechsel zu Real Madrid scheint tatsächlich keine Option mehr für den Superstar.

Paris Saint-Germain hat Kylian Mbappe dem Vernehmen nach überzeugt, seinen auslaufenden Vertrag doch zu verlängern. Schon am Freitag waren Gerüchte im Umlauf, nach denen der Nobelklub aus der Ligue 1 nun doch den Zuschlag erhalten wird.

“Mbappe hat seine Pläne geändert und antwortet nicht mehr auf die Anrufe von Real Madrid”, sagte der spanische Journalist Josep Pedrerol in der Sendung El Chiringuito de Jugones. “Ich denke, dass er bei Paris Saint-Germain bleiben und am Samstag eine Ankündigung machen wird. Heute sehe ich es als sehr schwierig für Real an, ihn zu kaufen.”

Dabei soll, zumindest wurde darüber Bericht erstattet, bei Mbappe inzwischen ein komplettes Umdenken stattgefunden haben. Seit gut einem halben Jahr hiess es schliesslich, dass sich der 23-Jährige mit Real über einen Wechsel einig sei.

PSG spielt an diesem Samstag (21 Uhr) sein letztes Meisterschaftsspiel in dieser Saison gegen den FC Metz. Am Sonntag soll Mbappe seine finale Zukunftsentscheidung bekanntgeben – vermutlich pro PSG.

aoe 21 Mai, 2022 10:34