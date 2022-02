Mbappé spricht über Zukunft und Real: “Entscheidung noch nicht gefallen”

Torjäger Kylian Mbappé verfügt bei Paris St. Germain über einen auslaufenden Vertrag. Hinlänglich wird ein ablösefreier Wechsel des 23-Jährigen zu Real Madrid erwartet. Der französische Weltmeister betont aber, dass noch keine Entscheidung gefallen sei.

“Nein, meine Entscheidung über die Zukunft ist noch nicht gefallen”, sagt Mbappé bei “Amazon Prime” nach dem 5:1-Auswärtssieg bei Meister Lille am Sonntagabend.

Vorderhand will sich der Angreifer nicht festlegen, zumal es in der Champions League im Achtelfinal zum direkten Aufeinandertreffen zwischen PSG und Real kommt. “Gegen Real zu spielen, verändert vieles. Selbst wenn ich frei bin, werde ich nicht mit dem Gegner sprechen oder so etwas tun. Ich konzentriere mich darauf, gegen Real Madrid zu gewinnen, den Unterschied zu machen”, betont Mbappé.

Mit den Parisern will er in dieser Saison noch viel erreichen will: “Danach werden wir sehen, was passiert.”

psc 7 Februar, 2022 09:25