Kylian Mbappé bestätigt seinen baldigen Abgang bei PSG öffentlich

Nachdem am Montagabend medial durchgesickert ist, dass Kylian Mbappé die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung bei Paris St. Germain nicht wahrnehmen wird, hat der Torjäger nun ein Statement abgegeben.

Über die Nachrichtenagentur "AFP" lässt sich der PSG-Stürmer wie folgt zitieren: "Der Vorstand ist seit dem 15. Juli 2022 über meine Entscheidung informiert, nicht über 2024 hinaus zu verlängern und der geschickte Brief sollte nur noch einmal bestätigen, was ich ihnen bereits gesagt habe." Mbappé hat also bereits seit fast einem Jahr entschieden, dass er den Ligue 1-Klub spätestens im kommenden Jahr verlassen will und wird.

Offenbar ist diese Mitteilung für die PSG-Verantwortlichen um Präsident Nasser Al-Khelaïfi und auch den Emir von Katar trotzdem ein Schock oder wird zumindest sehr negativ aufgefasst: Angeblich sind die PSG-Verantwortlichen nun bereit, Mbappé in diesem Sommer zu verkaufen, um einen ablösefreien Abgang 2024 zu verhindern. Idealerweise nicht an Real Madrid, mit dem die Pariser ein schlechtes Einvernehmen haben.

Der Torjäger selbst würde die Nachfolge von Karim Benzema bei den Madrilenen offenbar sehr gerne annehmen.

psc 13 Juni, 2023 14:22