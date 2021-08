Kylian Mbappe: Carlo Ancelotti kommentiert Real-Gerüchte

Der Sensationstransfer von Kylian Mbappe zu Real Madrid rückt immer näher und näher. Carlo Ancelotti hätte wahrlich nichts dagegen, den Superstar künftig in seinem Team zu haben.

Carlo Ancelotti würde sich sehr darüber freuen, schon bald mit Kylian Mbappe zusammenarbeiten zu dürfen. “Es ist ein Geschäft auf Klubebene. Wenn ich sage, dass Mbappe ein grossartiger Spieler ist, sage ich die Wahrheit”, schilderte der Trainer von Real Madrid während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Betis Sevilla (Samstag, 22 Uhr). “Wir haben alle die Auslosung für die Champions League gesehen. Ich bin zufrieden mit meinem Team, aber wenn es besser wird, ist es für alle besser.”

Der avisierte Transfer ist aber noch längst nicht in trockenen Tüchern. Mit Mbappe soll sich Real schon einig sein. Der 22-Jährige träumt schon seit eh und je davon, für den spanischen Rekordmeister aufzulaufen. Jetzt hängt alles an den Forderungen von Paris Saint-Germain.

Dem Vernehmen nach bietet Real fixe 170 Millionen Euro plus zehn Millionen an variablen Zahlungen. Das ist PSG aber nicht genug. Die Pariser sollen mindestens zehn Millionen Euro mehr fordern, plus Boni.

aoe 28 August, 2021 10:19