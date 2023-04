Kylian Mbappé will mit PSG und nicht Real Madrid die Champions League gewinnen

Torjäger Kylian Mbappé werden immer wieder Wechselpläne nachgesagt. Tatsächlich betont der 24-Jährige nun aber, dass er mit seinem aktuellen Verein die Champions League gewinnen will.

Von einem Wechsel spricht der Angreifer gegenüber «France 3» nicht im Ansatz. Im Gespräch macht Mbappé deutlich, dass der Gewinn der Königsklasse für ihn ein grosses Ziel ist: «Ich habe noch einiges zu erreichen: Die Champions League zu gewinnen. Ich habe schon ein Finale, ein Halbfinale, ein Viertelfinale und ein Achtelfinale erreicht. Ich habe alles erreicht, ausser zu gewinnen. Ich hoffe, dass das so schnell wie möglich kommt.» Auf die Nachfrage, mit welchem Verein er diesen Erfolg denn feiern will, wird der Stürmer deutlich: «Bei PSG, ich bin Pariser, ich habe einen Vertrag, also ist es PSG.»

Vertraglich ist der Weltmeister von 2018 bis 2024 bzw. 2025 an die Pariser gebunden. Immer wieder werden Spekulationen laut, wonach Mbappé einen Wechsel zu Real Madrid anstrebe. Öffentlich macht er einen solchen Wechselwunsch bislang nicht – wenn er ihn denn überhaupt hegt.

psc 13 April, 2023 10:12