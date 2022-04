Kylian Mbappé gibt seine Entscheidung frühestens in einem Monat bekannt

Kylian Mbappé hat nach dem errungenen Meisteritel mit PSG in dieser Saison abgesehen vom Kampf um die Torjägerkanone keine echten Ziele mehr vor Augen. Mit der Bekanntgabe seiner Entscheidung zur Zukunft wird er sich trotzdem noch viel Zeit lassen.

Wie die “Marca” berichtet, wartet Mbappé die Saison in der Ligue 1 auf jeden Fall noch ab, ehe er sich zu seiner sportlichen Zukunft äussert. Am 21. Mai trifft PSG am letzten Spieltag auf Metz. Erst danach wird es eine Info geben, wie und wo der 23-Jährige künftig plant.

Nach wie vor gilt Real Madrid als Favorit auf ein Engagement des Weltmeisters. PSG kämpft mit einer lukrativen Offerte aber noch immer um eine Vertragsverlängerung des Torjägers.

psc 25 April, 2022 15:31