Wunsch mitgeteilt: Kylian Mbappé will ab 2024 für Real Madrid spielen

Kylian Mbappé sieht seine Zukunft ab 2024 bei Real Madrid.

Wie die «AS» am Freitag berichtet, hat der französische Superstar den Madrilenen seinen Wunsch sogar schon mitgeteilt. Mbappé möchte seinen aktuellen Verein Paris St. Germain am liebsten sogar schon in diesem Sommer verlassen, allerdings scheint er einzusehen, dass ihn der Ligue 1-Klub (noch) nicht ziehen lässt. Spätestens im kommenden Jahr soll es dann aber soweit sein.

Hauptgrund für den Wechselwunsch ist die Tatsache, dass Mbappé nach dem erneut enttäuschenden Abschneiden in der Champions League in dieser Saison nicht mehr daran glaubt, mit PSG in der Königsklasse reüssieren zu können. Noch vor Jahresfrist hat ihn unter anderem der französische Staatspräsident Emmanuel Macron zu einem Verbleib ermuntert. Diesem Wunsch kam Mbappé nach. Nun soll den 24-Jährigen von seinem Wechselplan allerdings nichts mehr abbringen können.

Die Frage lautet allerdings, ob Real Madrid den Stürmer überhaupt «will» und bereit ist, die notwendigen finanziellen Mittel für eine Verpflichtung und für den Vertrag bereitzustellen. Die Spanier sollen Mbappé bereits klar signalisiert haben, dass er es sein muss, der den Transfer vorbereitet und seinen Abgang bei PSG regelt. Wie im Vorjahr auf der Nase herumtanzen lassen, wird sich der spanische Topklub nicht mehr.

psc 31 März, 2023 11:00