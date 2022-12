Kylian Mbappé könnte Real Madrid bis zu 1 Milliarde kosten

Kylian Mbappé soll einen Abgang bei PSG erwägen – am liebsten bereits im kommenden Sommer. Real Madrid könnte trotz der Enttäuschung über die Absage des Franzosen in diesem Frühjahr die Spur wieder aufnehmen. Ein Transfer des 24-Jährigen wäre aber mit horrenden Kosten verbunden.

Das Gesamtpaket aus Ablöse, Gehalt und Sponsorenverträge würde die Königlichen laut einem Bericht der «Gazzetta dello Sport» bis zu 1 Milliarde Euro kosten. Die starken Leistungen des Torjägers an der WM, wo sich Mbappé mit acht Treffern auch zum besten Torschützen des Turniers küren liess, haben den Preis noch einmal nach oben geschraubt. Angesichts eines noch bis 2025 gültigen Vertrags in Paris wird ein Wechsel für den aufnehmenden Verein in jedem Fall zu einer sehr kostspieligen Angelegenheit.

Mbappé soll mit der Transferpolitik seines aktuellen Arbeitgebers nicht glücklich sein und erwägt auch deshalb einen Abschied. Ob Real bald zum Handkuss kommt, ist aber fraglich. Die schlechten Beziehungen zwischen Klubpräsident Florentino Perez mit der PSG-Führung um Nasser Al-Khelaïfi sind ein weiteres Hindernis.

