Liverpool träumt von speziellem Mbappé-Coup

Paris Saint-Germain will Kylian Mbappé abgeben und der FC Liverpool träumt offenbar von einem ganz besonderen Coup.

Der FC Liverpool soll nach Angaben des "Mirror" an Paris Saint-Germain herangetreten sein. Der Premier-League-Klub, trainiert von Jürgen Klopp, würde Kylian Mbappé angeblich gerne ausleihen. Allerdings erscheint das Vorhaben doch als unrealistisch.

Zwar würde PSG das exorbitant hohe Gehalt von Mbappé plus der üppigen Treueprämien einsparen, doch eine Ablöse würde nicht fliessen. So wäre Mbappé im kommenden Sommer immer noch ablösefrei, wenn er seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei PSG nicht verlängert. So deutet weiterhin vieles darauf hin, dass Mbappé zu Real Madrid wechseln wird - und das möglicherweise schon in diesem Sommer. Denn PSG geht es vor allem auch um eine Ablöse.

adk 30 Juli, 2023 13:08