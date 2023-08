Liverpool träumt von Tchouaméni - doch Real bleibt hartnäckig

Der FC Liverpool hält auf der Mittelfeld-Position weiter Ausschau auf dem Transfermarkt. Am liebsten wäre den Reds wohl ein Transfer von Aurélien Tchouaméni - doch Real Madrid bleibt hartnäckig.

Aurélien Tchouaméni soll gleich mehrere Bewunderer haben. Dazu zähle nicht nur, wie zuletzt von "Sport1" berichtet, der FC Bayern, sondern nach Angaben des Online-Portals "The Athletic" auch der FC Liverpool. Der Premier-League-Topklub interessiert sich ausserordentlich für die Dienste des 23-jährigen Franzosen. Doch es gibt ein Problem: Real Madrid zieht einen Verkauf Tchouaménis nicht in Betracht.

Denn Tchouaméni wechselte erst im vergangenen Sommer für 80 Mio. Euro (20 Mio. Euro können an Boni noch hinzukommen) von der AS Monaco in die spanische Hauptstadt. Und im Team von Trainer Carlo Ancelotti nimmt der französische Nationalspieler eine wichtige Rolle ein: Zum LaLiga-Auftakt gegen Bilbao (2:0) stand er in der Startelf. Zudem läuft sein Vertrag bei den Königlichen noch bis 2028.

adk 14 August, 2023 16:17