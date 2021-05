“Das ist eine Lüge” – Zidane dementiert Abschiedsgerüchte

Real Madrids Trainer Zinédine Zidane hat Berichte, wonach er seinen Spielern bereits verkündet habe, sich nach Saisonende zu verabschieden, ins Reich der Fabeln verwiesen.

Nach dem 1:0-Sieg der Madrilenen bei Athletic Bilbao, dank dem Real weiterhin im Titelrennen verbleibt, findet der Franzose auf der Pressekonferenz klare Worte und dementiert Medienberichte der vergangenen Tage. Zum Gerücht, wonach er den Spielern seinen Abschied per Saisonende verkündet habe, sagt Zidane: “Das ist eine Lüge. Warum sollte ich ihnen das jetzt sagen? Wir konzentrieren uns auf den Schlussspurt in der Liga. Den Rest sehen wir nach dem Ende der Saison.” Der Vertrag des 48-jährigen Franzosen in Madrid läuft noch für eine weitere Saison bis 2022. Ein Abgang im Sommer ist zwar nach wie vor nicht ausgeschlossen, beschlossen ist er allerdings nach Aussage Zidanes bislang nichts.

psc 17 Mai, 2021 09:31