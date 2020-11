Real-Stürmer Luka Jovic positiv auf Corona getestet

Hiobsbotschaft für Real Madrid und Luka Jovic: Der serbische Torjäger wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Dies teilt sein Verein am Freitagabend mit. Der Test wurde am Morgen durchgeführt und schlug aus. Somit wird Luka Jovic vorläufig ausfallen, was angesichts seiner zuletzt steigenden Form umso bitterer ist. Real Madrid trifft am Samstagnachmittag auswärts auf Villarreal. Nächste Woche steht das wegweisende Champions League-Spiel bei Inter Mailand statt. Beide Partien werden ohne Jovic über die Bühne gehen.

psc 20 November, 2020 16:54