Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich der kroatische Vizeweltmeister und die Madrilenen über einen neuen Einjahresvertrag geeinigt. Modric wollte unbedingt eine weitere Saison bei Real auflaufen und nimmt möglicherweise sogar eine kleine Gehaltskürzung in Kauf. Bereits im Januar soll man sich prinzipiell auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt, wann die Unterschrift genau erfolgt, ist noch unklar. Real kommuniziert Vertragsverlängerungen seit einiger Zeit nicht mehr stets direkt nach jeweiliger Vertragsunterzeichnung.

The extension of Luka Modric’s contract with Real Madrid is done and it’s not in question. The agreement has been in place since January for one more year of contract. It's just a matter of time for the official announcement. Modric is definitely staying. ⚪️ #RealMadrid https://t.co/RR5K9F1pJp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2021