Luka Modric nimmt für Real-Verbleib Gehaltsverzicht in Kauf

Luka Modric möchte unbedingt über diese Saison hinaus bei Real Madrid verbleiben.

Der Vertrag des 35-jährigen Kroaten läuft zum Saisonende aus. Nach insgesamt acht Jahren geniesst er innerhalb des Vereins inzwischen durchaus den Status einer Legende. Ob ihm dies einen neuen Kontrakt einbringt, ist indes fraglich. Es wäre laut “Marca” der ausgesprochene Wunsch des Spielgestalters: Modric würde für einen Verbleib sogar eine beträchtliche Gehaltseinbusse in Kauf nehmen.

Im Interview bei “El Partidazo de COPE” sagt er: “Ich möchte bei Real Madrid bleiben, aber es liegt nicht an mir, sondern am Klub. Es hängt davon ab, was der Trainer will, ob er mich für wichtig hält oder nicht”.

Und weiter: “Wir werden sehen, was passiert, aber mein Wunsch wäre es, meine Karriere hier zu beenden und, wenn möglich, nochmal zu verlängern.”

Modric betont, dass er ein sehr gutes Verhältnis zum Klub und zu Präsident Florentino Perez habe. Konkret habe er allerdings noch nicht über eine Vertragsverlängerung gesprochen oder gar verhandelt.

Real-Coach Zinédine Zidane setzt auch in dieser Saison weiterhin voll auf Modric.

