Luka Modric wird noch einmal bei Real Madrid verlängern

Die Zukunft von Luka Modric liegt weiterhin bei Real Madrid. Der kroatische Spielmacher wird auch nächste Saison noch für die Königlichen auflaufen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sind die Meinungen gemacht: Modric soll seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag, wie schon im Vorjahr, um eine weitere Saison verlängern. Modric macht zwar nicht mehr alle Spiele über 90 Minuten und erhält mit 36 Jahren inzwischen auch immer wieder einige Verschnaufspausen, nach wie vor ist er aber ein Leistungsträger und steht auch regelmässig in der Startelf von Trainer Carlo Ancelotti.

Die Vertragsverlängerung ist zwar noch nicht ausgehandelt, die Vorstandsriege des Klubs ist sich aber einig, dass Modric an Bord bleiben soll. In den kommenden Wochen und Monaten werden Gespräche stattfinden. Der Mittelfeldprofi selbst hat stets gesagt, dass er so lange wie möglich für Real spielen möchte. Letztlich scheint eine Ausdehnung des Arbeitspapiers also eine Formsache zu sein.

