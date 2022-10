Luka Modric verkündet seinen Rücktritt aus der Nationalelf

Luka Modric wird mit Kroatien die WM in Katar bestreiten. Es wird das letzte grosse Turnier des 37-jährigen Spielmachers.

Dies verkündet der Real-Star knapp einen Monat vor Turnierstart. «Ich bin mir meines Alters bewusst. Das ist mein letztes Turnier mit der kroatischen Nationalmannschaft», sagt Modric gegenüber «ESPN». Der Mittelfeldspieler blickt bereits auf 154 Länderspiele zurück. Einige werden in Katar noch hinzukommen. Kroatien trifft in der Gruppenphase auf Belgien, Kanada und Marokko. Auf Vereinsebene wird Modric noch weitermachen: Es wird erwartet, dass er seinen Vertrag in Madrid um eine weitere Saison verlängern wird.

psc 26 Oktober, 2022 09:35