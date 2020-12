Der Real-Kapitän posierte nach dem 2:0-Sieg gegen Gladbach in extravaganter Kleidung gemeinsam mit Doppeltorschütze Karim Benzema. Modric erinnerte die Aufwartung von Ramos offenbar an jene eines Polo-Spieler. Sein Kommentar auf Instagram: “Wo hast du das Pferd abgestellt?”

Era el día, era la hora, era el momento.

¡Somos el @realmadrid!

This was the day, the moment, the time. We are #RealMadrid!

Congrats on the brace, @Benzema!!#HalaMadrid pic.twitter.com/074gVpsGMT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2020