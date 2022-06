Luka Modric unterschreibt am Mittwoch seinen neuen Vertrag bei Real

Spielmacher Luka Modric wird am Mittwoch in Madrid einen neuen Vertrag bis 2023 bei Real unterzeichnen.

Laut einem Bericht der “AS” waren es sehr einfache Verhandlungen. Beide Parteien wollten die Zusammenarbeit nach einer weiteren erfolgreichen Saison unbedingt verlängern. Modric, der inzwischen 36 Jahre alt ist, spielt bereits seit zehn Jahren für die Madrilenen. Mindestens ein weiteres kommt hinzu.

Zurzeit weilt Modric bei der kroatischen Nationalmannschaft. Er hat aber die Freigabe für eine Reise nach Madrid erhalten, wo er am Mittwoch sein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Voraussichtlich wird die Vertragsverlängerung des Spielmachers dann am Donnerstag offiziell kommuniziert. Am Freitag und Montag stehen für diesen dann weitere Nations League-Spiele mit Kroatien an, ehe er in einen wohlverdienten Urlaub verreisen wird.

psc 7 Juni, 2022 17:29