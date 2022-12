Luka Modric steht vor 3. Real-Verlängerung um ein Jahr

Luka Modric hat seinen Vertrag bei Real Madrid zuletzt bereits zweimal für jeweils 12 Monate verlängert. Vieles deutet darauf hin, dass dies im Laufe des nächsten Jahres erneut geschieht.

Modric nimmt bei den Königlichen auch mit 37 Jahren weiterhin eine tragende Rolle ein. Wie gut er ist, zeigt er aktuell auch an der WM, wo er mit Kroatien im Halbfinale steht. Wo Modric ist, da ist der Erfolg aktuell nicht weit weg. Zu seiner sportlichen Zukunft will sich der Edeltechniker mit dem feinen Aussenristpass aktuell nicht wirklich konkret äussern: «Das ist nicht das Thema, ich bin jetzt bei der Weltmeisterschaft und konzentriere mich darauf. Was passieren wird, werden wir sehen. Es ist noch genug Zeit, um über alles zu reden», sagt er Reportern in Katar.

Madrider Medien gehen aber fest davon aus, dass Modric mindestens bis 2024 bei den Königlichen spielen und seinen Vertrag somit noch einmal verlängern wird. Klubboss Florentino Perez hat dem Spielmacher längst das Recht gegeben selbst zu entscheiden, wie lange er bei Real als Profi weitermacht.

psc 12 Dezember, 2022 17:42