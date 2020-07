Luka Modric wünscht sich Karriereende bei Real Madrid

Luka Modric kann sich sehr gut vorstellen, seine Karriere bei Real Madrid zu beenden.

“Wer würde das nicht wollen”, fragt der 34-Jährige in einem Interview mit der kroatischen Sportzeitung “Sportske Novosti”. Der Spielgestalter ist noch bis Juni 2021 an die Madrilenen gebunden. Wie und wo es für Modric danach weitergeht, ist bisher ungeklärt.

Klar ist, dass er sich in Madrid, wo er mittlerweile seit acht Jahren spielt und auch in dieser Saison zu den Fixstartern zählte, sehr wohl fühlt. “Real ist mein Zuhause, aber Real entscheidet, was für den Verein am besten ist. Ich habe sehr hart gearbeitet, um für diesen Klub zu spielen, ich habe viel durchgemacht und werde nicht leichtfertig aufgeben. Ich werde auf dem Platz kämpfen, um mir einen Verbleib zu verdienen”.

Modric würde den Vertrag also gerne noch einmal verlängern. Ansonsten könnte sein Weg doch nocht zu einem anderen Verein führen.

psc 23 Juli, 2020 09:53