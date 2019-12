Lyon möchte Mariano Díaz ausleihen

Bei Real Madrid spielt Mariano Díaz überhaupt keine Rolle. Eine Leihe zu Olympique Lyon könnte sich daher abzeichnen.

Unter Trainer Zinédine Zidane hat Mariano Díaz in der laufenden Spielzeit noch keine einzige Spielminute bei Real Madrid zu verbuchen. Dass es den Stürmer nicht mehr lange bei den Königlichen halten dürfte, sollte damit klar sein.

Bereits vor etlichen Wochen machte Marianos Berater David Aranda gegenüber “AS” klar, dass sein Klient einen Abgang forciert: “Er wird für zwei Spielzeiten verliehen werden. Wir haben uns aber noch nicht auf einen Klub festgelegt.”

Wie die “AS” nun auch berichtet, strebt mit Olympique Lyon der Ex-Klub des 26-Jährigen eine Rückholaktion per Leihe im Winter an. Bereits in der Saison 2017/18 ging Mariano für die Franzosen auf Torejagd und erzielte so 21 Tore in 48 Spielen.

Neben Lyon wurde der Angreifer in der Vergangenheit auch mit diversen Klubs aus LaLiga und dem FC Schalke 04 aus der Bundesliga in Verbindung gebracht.

adk 31 Dezember, 2019 15:35