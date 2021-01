ManCity hat einen Plan mit Sergio Ramos

Real Madrid hat seinem Kapitän Sergio Ramos offenbar noch immer kein konkretes Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Manchester City lauert.

Der englische Topklub interessiert sich für den 34-jährigen Routiner und stünde laut “ESPN” zur Stelle, falls dieser Real nach dieser Saison verlassen sollte. Vor allem Trainer Pep Guardiola soll von seinem spanischen Landsmann sehr viel halten. Ausgeschlossen ist ein Abgang von Ramos in Madrid nicht, der Vertrag läuft schliesslich aus. Und noch wird der Innenverteidiger von seinem langjährigen Klub hingehalten. Allerdings will vor allem Trainer Zinédine Zidane unbedingt weiter an seinem Mannschaftsleader festhalten und forderte den Klub sogar schon öffentlich zur Vertragsverlängerung mit dem Nationalspieler auf.

psc 5 Januar, 2021 10:16