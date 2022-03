ManUtd ist heiss auf Napoli-Torjäger Victor Osimhen

Manchester United wirft ein Auge auf den nigerianischen Torjäger Victor Osimhen von Serie A-Klub SSC Neapel.

Der 23-jährige Angreifer wechselte 2020 von Lille nach Italien und hat dort in dieser Saison in 22 Spielen bislang elf Tore erzielt. Sein Vertrag ist bis 2025 datiert. Gemäss “Rai”-Journalist Ciro Venerato bekundet ManUtd grosses Interesse am Angreifer. Dort muss im Sommer Edinson Cavani (35) ersetzt werden. Auch hinter der Zukunft von Cristiano Ronaldo (37) stehen ein paar Fragezeichen.

Angeblich fordert Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis allerdings 100 Mio. Euro Ablöse. Vor knapp zwei Jahren zahlte Napoli 70 Mio. Euro für die Dienste des Stürmers. Vor allem Ralf Rangnick solls ehr viel von Osimhen halten.

Auch Real Madrid soll gewisses Interesse bekunden, falls Erling Haaland nicht ins Santiago Bernabeu stösst.

psc 1 März, 2022 18:42