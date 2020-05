Marcelo über Real-Zukunft und Juve-Gerüchte

Nachdem Marcelo bei Real Madrid nicht mehr die erste Wahl ist, häuften sich die Gerüchte um einen Abgang – Juventus Turin soll dem Verteidiger schöne Augen machen. Der Brasilianer will davon allerdings nichts wissen.

Marcelo ist noch bis 2022 an Real Madrid gebunden. Eher will er seinen langjährigen Arbeitgeber auch nicht verlassen. “Ich will nicht weg und ich glaube auch nicht, dass Madrid mich gehen lassen würde”, erklärt Marcelo während einer Live-Session auf Instagram mit Fabio Cannavaro.

Und weiter: “Ich bin wirklich glücklich hier. Seit ich mit meiner Familie hierher kam, ist es unglaublich.” Juventus Turin wird immer mal wieder gesteigertes Interesse an dem 31-Jährigen nachgesagt. Ende März wurde noch davon berichtet, die Bianconeri seien bereit Marcelo einen gut dotierten Vierjahresvertrag zu offerieren.

“Ich weiss gar nicht, ob da etwas dran war, dass Juve mich holen wollte”, nimmt Reals Nummer 12 Stellung zu den immer wieder hochkommenden Juve-Gerüchten. Insbesondere Ex-Kollege Cristiano Ronaldo soll sich bemüht haben.

Marcelo hierzu: “Ich hörte, dass ich schon bei Juve unterschrieben habe, das Juve-Trikot schon angezogen habe und nicht ohne Cristiano leben könne. Die Leute erfinden viele Dinge. Bei mir war alles gut, auch weil ich sah, dass viele Juve-Fans eine Verpflichtung von mir gut gefunden hätten.”

aoe 2 Mai, 2020 12:29